Vítor Oliveira: «Fomos melhores na primeira parte e o Vitória na segunda»

O Gil Vicentena receção ao V. Guimarães, em jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga NOS, numa partida em que a formação de Barcelos esteve a vencer por 2-0.No final do encontro, Vítor Oliveira, treinador dos gilistas, lamentou "algum demérito" do Gil Vicente na segunda parte, após um primeiro tempo onde foram "melhores" que o adversário. Mesmo assim, o técnico da formação de Barcelos frisa que o resultado acaba por ser "justo" por aquilo que ambas as equipas fizeram ao longo dos 90 minutos."O resultado aceita-se, com algum mau estar, depois de termos estado a ganhar por 2-0, mas é justo. Fomos melhores na primeira parte e o Vitória na segunda. Penso que houve mais mérito na nossa primeira parte do que demérito do Vitória. Na segunda, houve mérito do Vitória, mas algum demérito nosso. Não soubemos ter bola e ficámos remetidos sistematicamente atrás. Quem faz isso contra uma equipa com a qualidade do Vitória, arrisca-se a isso. Continuamos sem perder em casa, o que é sempre um incentivo para o próximo jogo. Fizemos mais um ponto numa prova de regularidade, mas não estamos contentes com o resultado", referiu o técnico do Gil Vicente, em declarações à Sport TV."Se pregássemos alguns 'sustos' como na primeira parte, o Vitória não se expunha tanto. Dessa forma, eles acreditaram e chegaram ao empate. Mas estamos a falar de duas realidades distintas, em que o Vitória aposta para ir à Europa e nós para a continuidade na I Liga. Podemos lutar contra a realidade durante algum tempo, mas não sempre.""É um golo lindíssimo [o segundo do Gil Vicente], após uma jogada fantástica, que vale a pena rever. Os jogadores envolvidos têm de ficar orgulhosos.""A equipa começou com um rendimento muito irregular, mas estamos a normalizar. Temos carências como todas as equipas. Nos três jogos que faltam na primeira volta, podemos perfeitamente pontuar. Fazendo o balanço, estamos satisfeitos com a pontuação, com a evolução de alguns jogadores e da equipa, mas ainda falta um ADN que nos identifique.""Não temos contado com o Bogdan e precisávamos de um homem com critério nos últimos 30 metros. Conheço bem o Rúben Ribeiro e esperamos que ele nos possa ajudar nessa pecha, principalmente contra equipas mais 'pequenas', que jogam mais fechadas e dão menos espaço e tempo para decidir. A saída de jogadores é sempre uma possibilidade, até porque a questão financeira é um dos problemas do futebol português, mas para já não há indicação de qualquer saída", concluiu.