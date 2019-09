Vítor Oliveira: «Gil Vicente merece um bocadinho mais de respeito. Chega de ver e calar»

Vítor Oliveira criticou duramente a arbitragem após a derrota do Gil Vicente em casa do Santa Clara (). O treinador dos gilistas refere que o árbitro não foi bem auxiliado durante o jogo."O que falhou foi que o Santa Clara marcou um golo e nós não marcámos nenhum. Falharam muitas coisas ao longo do jogo, continuamos a fazer orelhas moucas e ouvidos cegos. Eu vou falar em três situações.Primeiro, é a expulsão do jogador João Afonso. Não consegui ver as imagens, se é jogada de expulsão ou não. Sei que o árbitro, isso é perfeitamente visível, tinha o amarelo na mão para mostrar e, por influência do quarto árbitro (que estava muito preocupado em arbitrar o jogo) disse que era vermelho. Merecia, no mínimo, uma consulta de vídeoárbitro, no mínimo. Não se pode por uma equipa a jogar assim, de 11 contra 10, sem realmente uma confirmação.Depois, temos duas situações na segunda parte, em que as pessoas não foram tão lestas a ajudar o árbitro do jogo. Uma entrada do Rashid sobre o Sandro, que era notoriamente amarelo. Foi à minha beira, não tenho dúvidas. Daria o segundo amarelo.E há ainda uma agressão, também não tenho a mínima dúvida, não preciso de ver repetições, porque foi a três metros de mim. Uma agressão do César, que mete a mão na cara para parar o Sandro, o que seria, razão mais do que suficiente, para cartão vermelho. O Santa Clara não tem nada a ver com isso, o Santa Clara está de parabéns.Resultado justíssimo para o Santa Clara. Agora, penso que o Gil Vicente merece um bocadinho mais de respeito. Chega de ver e calar", disse depois do jogo.