Vítor Oliveira: «Gostaríamos de ter a mesma cara a jogar em casa e fora»

Depois do triunfo frente ao Belenenses SAD, o Gil Vicente vai procurar contrariar o registo a jogar fora de portas (tem apenas uma vitória fora no campeonato) para trazer pontos da deslocação a Paços de Ferreira.





Vítor Oliveira, treinador dos gilistas, foi perentório ao falar do que tem faltado à sua equipa quando joga como visitante. "Tem faltado qualidade para sermos melhor do que os adversários fora de casa. Para além disso, tivemos alguns pontos mal perdidos, como nos Açores, por exemplo. No entanto, estamos a melhorar fora de casa e vamos ver se conseguimos confirmar isso em P. Ferreira. Gostaríamos de ter a mesma cara em casa e fora, mas, normalmente, as equipas do meio da tabela para baixo têm uma cara diferente em casa e fora. Isso vê-se também com os grandes, que em casa passam com relativa facilidade e fora têm mais dificuldades", começou por afirmar.Assumindo que o facto de já ter orientado o P. Ferreira não traz um sentimento especial à partida, Vítor Oliveira fez uma antevisão daquilo que pode ser o encontro: "Estamos contentes com o que fizemos até hoje, mas agora temos este jogo, que vai ser tremendamente difícil para as duas equipas. O fator casa pode ser determinante, mas temos capacidades para ir lá e criar dificuldades ao P. Ferreira. O Paços melhorou muito nos últimos tempos, tanto em termos exibicionais como em termos pontuais, mas é uma equipa do nosso campeonato, queremos trazer pontos. Sabemos que temos capacidade para ir buscar pontos a qualquer equipa deste nosso campeonato. Depois do que fizemos até aqui, acabar a primeira volta com um bom resultado seria a cereja no topo do bolo".O técnico concluiu assumindo que ficou agradado com as exibições do reforço Rúben Ribeiro até ao momento e preferindo não entrar já nas contas da permanência. "Não consigo dizer quantos pontos precisamos para assegurar a permanência. Se fizermos os mesmos que fizemos na primeira volta conseguiremos atingir os nossos objetivos. No entanto, sabemos que é muito difícil fazermos esses mesmos pontos, a nossa primeira volta tem sido bastante boa. Sabemos que vamos passar por dificuldades porque a liga é muito equilibrada, vamos ter campeonato até ao fim", rematou.O embate entre P. Ferreira e Gil Vicente está agendado para as 15 horas deste domingo.