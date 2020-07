Depois de orientar o Gil Vicente pela última vez - no empate caseiro (3-3) com o Paços de Ferreira -, Vítor Oliveira voltou a deixar alertas relativamente ao estado do futebol nacional, dizendo que os jogos à porta fechada permitiram-lhe chegar uma constatação.





"Jogar sem público é a mesma coisa que comer sem sal, mostrou-me que a qualidade do futebol em Portugal tem vindo a decair, a qualidade média, mas também no topo", disse o treinador na flash interview da 'Sport TV'.E, tal como havia feito na véspera, Oliveira pediu novamente para que sejam tomadas medidas que evitem casos como o do Aves nesta temporada: "Este anos ensinaram-me várias coisas, inclusive esta situação do Aves. Uma situação complicadíssima, devemos olhar com olhos de ver."