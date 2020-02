Vítor Oliveira: «Moreirense foi superior em quase todos os momentos»

Derrotado este domingo pelo Moreirense por 5-1, Vítor Oliveira reconheceu que a formação de Moreira de Cónegos foi superior em todos os capítulos da partida, isto numa tarde que espera ser somente um percalço no caminho dos gilistas.





"Dar aos parabéns ao Moreirense, pois foi superior em quase todos os momentos. Sabíamos que neste tipo de jogo não podíamos sofrer antes, tínhamos de sair na frente.

Isso não aconteceu, consentimos dois golos, e, depois, o jogo resumiu-se a uma série de erros da nossa parte, e a um aproveitamento muito bom do Moreirense no contra-ataque.

Estivemos várias vezes no meio-campo contrário, mas sem fazer mossa. Nada tenho a dizer dos números da derrota. Foi um jogo em que refletimos todas as nossas debilidades e nenhuma das nossas virtudes, perante um aproveitamento quase a 100 por cento do adversário, facilitado pelos nossos erros defensivos.

É uma derrota que nos penaliza e que pode deixar marcas, embora não reflita a diferença global entre as duas equipas. Temos de reagir já no próximo jogo, para dizer que esta não foi mais do que uma tarde má.

Sempre o disse que vamos ter campeonato até ao fim, e a ideia de termos mais pontos que este ou aquele adversário não vale nada nesta fase.

Era um jogo importante, e que até podia ser determinante para o nosso futuro, mas temos de superar".