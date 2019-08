Vítor Oliveira ficou desagradado com o trabalho da equipa na 2ª parte do jogo com o V. Setúbal (0-0), considerando que o Gil Vicente quis fazer "tudo à pressa". "Na primeira parte jogámos bem, ligámos bem o jogo, fomos melhores. Na segunda não jogámos nada. Fizemos tudo a correr e esquecemo-nos de jogar", disse o técnico gilista.





Por essa conjugação de fatores, Vítor Oliveira sublinhou que, "pelo trabalho da primeira parte", o Gil "podia ter chegado à vitória", mas que pela segudna etapa "o nulo se aceita perfeitamente".