Vítor Oliveira: «Não existe fragilidade no balneário do Benfica»

Motivado pelos recentes resultados, o Gil Vicente prepara-se agora para enfrentar o Benfica. No lançamento do jogo, Vítor Oliveira, treinador dos minhotos, começou por recusar a ideia de que o Benfica esteja fragilizado por não vencer há quatro partidas.





"Não existe essa fragilidade no balneário do Benfica, que vai tentar voltar às vitórias o mais cedo possível. Em Portugal enfatizamos demasiado as coisas. Sabemos que o Benfica é uma equipa fortíssima. É o atual campeão nacional, é finalista da Taça e tem possibilidades de avançar na Liga Europa. Não podemos subestimar o Benfica porque os jogadores do Benfica vêm cá com o orgulho ferido. As grandes equipas não devem perder três vezes seguidas e este tipo de situações fazem as equipas transcenderem-se. O Benfica vem cá com o intuito de inverter a situação", afirmou.O técnico descreveu depois o atual estado de espírito da sua equipa: "As nossas expectativas para este jogo estão altíssimas, jogar contra um dos grandes do nosso futebol é sempre motivador para os jogadores. Vamos ter casa cheia, que é um fator importante porque toda a gente gosta de jogar com o estádio cheio e estamos esperançados em conseguir um bom resultado. Já jogamos em casa com o Porto e com o Sporting e conseguimos bons resultados, agora temos a expectativa de fazer o pleno com os três grandes. Estamos motivados, estamos numa fase positiva. Conseguimos um empate em Braga, uma vitória em Setúbal e estamos numa forma psicológica muito positiva. Estamos convencidos que vamos conseguir dar uma boa resposta".Assumindo que tem apenas 16 jogadores de campo disponíveis para o encontro, Vítor Oliveira aproveitou ainda para falar da recente polémica que envolveu Marega, jogador do FC Porto. "Quem fala de futebol, muitas vezes, são jornalistas que nem são de desporto e comentadores que não percebem nada de futebol e que debitam o que as pessoas gostam de ouvir. Para uns a derrota do Benfica foi tremenda e da FC Porto já não foi. Vamos assistindo a estes disparates todos sem ninguém tomar as rédeas da situação. Depois fazemos do caso Marega um caso nacional. É muito importante, mas há muita coisa que fica por dizer durante a semana. Comentários que chegam a ser ofensivos para algumas pessoas e que passam impunes", concluiu o treinador.O embate entre Gil Vicente e Benfica, que se disputa no Estádio Cidade de Barcelos, está agendado para as 19h30 desta segunda-feira.