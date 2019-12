Vítor Oliveira: «Não fomos tão esclarecidos como gostaríamos»

Apesar de afirmar que "o empate ajustava-se mais ao que se passou", Vítor Oliveira apontou alguns reparos ao Gil Vicente. "Não definimos bem nos últimos 30 metros. Acabou por ser uma vitória justa do Rio Ave, mas não fomos tão esclarecidos como gostaríamos", disse. "As três vitórias anteriores deram um conforto que permite encarar o futuro próximo com alguma tranquilidade. Mas vamos ter de sofrer até ao fim para conseguir o objetivo", lembrou.