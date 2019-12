Vítor Oliveira: «Não podemos facilitar por já não termos a possibilidade de passar»

Depois de duas derrotas nos dois primeiros jogos, o Gil Vicente chega à última jornada da fase de grupos da Taça da Liga arredado da possibilidade de seguir em frente na prova. Apesar disso, Vítor Oliveira, que assumiu que vai fazer mexidas, assegurou que os barcelenses se vão apresentar de forma séria no encontro deste sábado com o Rio Ave.O treinador dos galos começou por confirmar que vai fazer mudanças no onze para o embate em Vila do Conde. "Vamos mudar substancialmente a equipa em relação àquela que tem jogado no campeonato, mas só damos oportunidades a jogadores que as merecem. Os que vão jogar amanhã têm tido um comportamento altamente meritório, não só nos jogos da Taça da Liga, mas também nos minutos que têm feito no campeonato e nos treinos. Estou tranquilo em relação ao rendimento desses jogadores".Salientando o facto de estar à espera de um Rio Ave "competitivo, com grande sentido de responsabilidade e que sabe que depende só de si para seguir em frente", Vítor Oliveira deu a receita para que o Gil Vicente consiga fazer uma boa partida: "Infelizmente já não conseguimos fazer nada na competição, mas temos de ser competitivos desportivamente e temos de colocar seriedade em todo este processo. Não vamos alterar a filosofia de dar minutos a jogadores que têm sido menos utilizados e que sentimos que merecem esses minutos. Vamos mudar substancialmente a equipa em relação àquela que tem jogado no campeonato, mas o empenhamento terá de ser máximo. Não podemos facilitar por já não termos possibilidade de passar. Temos de ser sérios, íntegros e jogar no máximo das nossas capacidades".O experiente técnico concluiu fazendo uma análise à forma como o Gil Vicente vai abordar o mercado de transferências. "Este é um mercado de alguma dúvida, mas, se não sair ninguém, não vemos motivos para nos reforçarmos. Só o faremos se tivermos uma oportunidade como aquela que tivemos com o Rúben Ribeiro. Quanto a saídas, não tivemos qualquer tipo contacto por nenhum jogador, falei há um dia com o presidente e com o departamento de futebol e não estou preocupado com a saída de nenhum jogador", rematou.O encontro entre o Rio Ave e o Gil Vicente está agendado para as 17 horas.