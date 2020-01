Vítor Oliveira: «Não podemos pôr o autocarro à frente da baliza, vamos disputar o jogo»

O Gil Vicente regressa aos jogos do campeonato frente ao Tondela, numa partida que está agendada para as 15 horas deste domingo. Na antevisão da partida, Vítor Oliveira destacou a importância dos encontros entre "equipas do mesmo nível" e assumiu o desejo de conquistar pontos na deslocação a Tondela.





O técnico começou por abordar o facto de o adversário só ter um triunfo em casa na atual edição do campeonato. "O Tondela é uma equipa que tem feito bons resultados fora de casa, mas que tem alguma dificuldade a jogar em casa. Vamos tentar aproveitar essa situação e ser suficientemente fortes para chegar à baliza do adversário. Não podemos pôr o autocarro à frente da baliza e esperar que as coisas corram bem, normalmente não correm. Vamos disputar o jogo, vamos tentar minimizar os pontos fortes do Tondela, vamos tentar chegar à frente e ter eficácia. Estamos com expectativas muito boas para o jogo de amanhã", afirmou.Assumindo que a pausa competitiva foi importante para os jogadores "relaxarem" da pressão do dia a dia, Vítor Oliveira deu a receita para o Gil Vicente conseguir um bom resultado este domingo: "Consideramos este jogo muito importante, são duas equipas que lutam pelos mesmos objetivos. Sabemos que vamos encontrar muitas dificuldades, mas também sabemos que podemos provocar dificuldades ao Tondela se estivermos concentrados e motivados. Temos de ser muito disciplinados, é muito importante trazermos pontos deste jogo".O experiente treinador continuou analisando o facto de Kraev não poder jogar (o búlgaro viu o quinto amarelo na última jornada). "Não joga o Kraev joga outro, por isso é que os planteis têm 22/23 jogadores. A prestação do Kraev até ao momento foi algo intermitente. Alternou jogos de grande qualidade com jogos em que passou despercebido, mas isso é natural para quem vem de fora. Neste momento ele já está identificado com o clube e com os colegas e contamos com ele para fazer uma grande segunda volta", salientou.Vítor Oliveira concluiu definindo a permanência como o grande objetivo do Gil Vicente.