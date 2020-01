Vítor Oliveira: «Não temos o talento de outros, mas temos um caráter fantástico»

O Gil Vicente bateu (2-0), este domingo, o Belenenses SAD, em jogo da 16.ª jornada da Liga NOS, disputado no Estádio Cidade de Barcelos, em Barcelos.



No final do encontro, Vítor Oliveira, treinador dos gilistas, sublinhou a conquista dos três pontos perante um adversário que queria esquecer a goleada sofrida, na última jornada, diante do Sp. Braga.

"Foi uma vitória muito importante, perante um adversário direto, que queria inverter a imagem deixada no último jogo [goleada caseira sofrida diante do Sporting de Braga, por 7-1]. Demos uma resposta boa e conquistámos uma vitória justa", referiu o técnico de 65 anos.



Análise ao encontro

"Pelo que fizemos nos primeiros 30 minutos, podíamos ter ido para o descanso em vantagem. Não conseguimos por ineficácia nossa, mas, na segunda parte, alcançámos dois golos e fechámos a primeira volta em casa sem derrotas, o que nos orgulha depois de termos recebido FC Porto, Sporting, Vitória de Guimarães e Sporting de Braga."



Esforço e dedicação dos jogadores

"Não temos o talento de outros adversários, mas temos um caráter fantástico e o 'cheiro a suor', fator importantíssimo no campeonato. O Gil Vicente trabalha muito e quando está organizado é difícil para qualquer oponente. Não somos tão eficazes quanto gostaríamos no plano ofensivo, mas funcionamos como uma equipa."



Registo imaculado a jogar em casa

"A invencibilidade caseira deve-se ao espírito coletivo. Queremos fazer do nosso estádio uma casa importante para nós e os próprios resultados ditam isso. Vamos continuar a querer ser fortes nos jogos em Barcelos e durante os treinos", concluiu.