Vítor Oliveira: «Não tivemos engenho»

Vítor Oliveira não fugiu ao pragmatismo que lhe é característico e reconheceu a superioridade dos famalicenses no arranque da partida.

"Não tivemos arte nem engenho para chegar à baliza do Famalicão no primeiro tempo. Regressámos melhor após o descanso, mas sem criar grandes ocasiões de golo. Ainda conseguimos reduzir, mas um falhanço nosso sentenciou o jogo, pelo que é uma derrota justa para nós pelo que não fizemos no primeiro tempo", comentou o treinador, sem esconder "preocupação pelas últimas duas exibições" e pela autorização da Liga Portugal para realizar cinco substituições: "Temos uma vantagem algo confortável, mas isso também se dilui com o tempo e, para mim, não faz sentido alterar as regras de jogo a meio de um campeonato profissional."