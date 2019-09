Vítor Oliveira: «O Benfica foi superior mas teve dificuldade em entrar na nossa defesa»

Vítor Oliveira lamentou que o Gil Vicente não tivesse conseguido aproveitar o facto de o Benfica se apresentara jogar num rimo "baixo", "devido à Liga dos Campeões", onde se estreia na próxima terça-feira. O treinador considera que se as equipas tivessem recolhido ao intervalo com o 0-0 no marcador, as coisas poderiam ter sido diferentes."Não foi um bom jogo. As duas equipas não estiveram ao melhor nível. Foi uma vitória justa do Benfica, fizemos uma primeira parte bem defensivamente, mas tivemos dificuldades a sair. A partir do segundo golo ficou tudo decidido.""Se tivéssemos feito um golo, poderíamos entrar no jogo. O Benfica estava muito cómodo, tinha jogo da Liga dos Campeões. O ritmo do Benfica estava baixo. Não saímos tantas vezes como achamos que uma equipa da 1.ª Liga deve sair. Acho que a derrota deve-se fundamentalmente ao facto de não termos sido suficientemente competentes.""O Baldé era para dar profundidade atacante. Obrigar o Benfica a descer mais o bloco, atendendo à velocidade deste jogador. Não entrou bem, é o primeiro jogo que faz esta época, esteve vários meses sem jogar. Está sem ritmo, teve dificuldades e não conseguiu ser o jogador que pretendíamos.""Não foi decisivo mas foi muito importante. Se tivéssemos vindo do intervalo com um 0-0, poderia ser mais complicado para o Benfica, que foi superior mas teve dificuldade em entrar na nossa defesa. O golo condicionou-nos."