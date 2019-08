Vítor Oliveira: «O Moreirense foi substancialmente melhor do que nós»

Vítor Oliveira reconheceu a justiça da derrota do Gil Vicente em Moreira de Cónegos por. O técnico do emblema barcelense lamentou a entrada da sua equipa em jogo, admitindo que ainda não está preparada para jogar com um bloco mais alto."O resultado é justo. O Moreirense foi substancialmente melhor do que nós. Fizemos 35 minutos de pouca qualidade, entrámos desconcentrados e oferecemos dois golos. E, quando se oferece dois golos, dificilmente se consegue reverter a situação.Tentámos alterar no intervalo, com uma aposta mais ofensiva. Estivemos melhor, estivemos muito tempo no meio campo do adversário, não fomos tão permeáveis, mas não fomos capazes. Acabamos por perder devido à displicência da primeira parte. O Gil Vicente tem de refletir sobre isto. Vem de dois jogos em que foi coeso e aqui fez um jogo em que não foi coeso e teve displicência.Tentei mudar alguma coisa [ao intervalo]. Mas sofremos outra vez e sofremos um grande golo. Não foi um jogo bem conseguido. Foi um jogo que nos pode servir enormemente para o futuro para se saber como é jogar na I Liga. O jogo com o FC Porto é um jogo que qualquer equipa pode ganhar. Já ganhar muitas vezes é que é difícil.É preciso que os nossos jogadores conheçam melhor o campeonato português. Com o FC Porto jogámos com uma equipa muito baixa, tivemos alguma sorte em alguns lances. Hoje, contrariamente, tentámos jogar com uma equipa aberta e ainda não estamos em condições de fazer isso", disse.