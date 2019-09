Vítor Oliveira: «O nosso campeonato tem de ser feito em casa»

O Gil Vicente regressa este domingo ao Estádio Cidade de Barcelos numa partida contra o Boavista. Na antevisão do encontro, Vítor Oliveira deixou elogios à equipa adversária e salientou a importância do fator casa.

Depois do desaire no Estádio da Luz, o objetivo dos gilistas passa, assume o técnico, pelo retorno aos triunfos. "Temos tido adversários de valor neste início de época, mas queremos voltar às vitórias. Precisamos dos três pontos para consolidar a nossa posição na tabela classificativa e sabemos que temos de ser fortes em casa. O nosso campeonato tem de ser feito em casa. Com aquelas equipas de valor semelhante o fator casa terá de ser determinante. Vamos ter dificuldades no jogo deste domingo, mas também vamos criar muitas dificuldades ao Boavista. Temos a esperança de fazer um bom jogo e de conseguir um bom resultado", afirmou.

Assumindo que o facto de os axadrezados terem empatado na última jornada com o Sporting não lhes traz uma dose extra de motivação, Vítor Oliveira enalteceu o início de época do adversário: "O Boavista é uma equipa sempre muito motivada, é uma equipa à imagem do seu treinador. As equipas do Lito são extremamente agressivas e competitivas, que atacam e defendem com muita gente. Espero um Boavista confiante pelo que tem feito no início de campeonato, mas não podemos ter medo do Boavista nem de equipa nenhuma. Em nossa casa, na generalidade, podemos confrontar-nos com qualquer equipa".

O experiente treinador concluiu dizendo que o capitão Rúben Fernandes está fora do jogo devido a lesão e referindo que o Gil Vicente ainda está à procura da sua melhor versão. "Temos tido algumas lesões em todos os setores, o nosso grande trabalho agora é conseguir um onze base. Ainda não o conseguimos, andamos a fazer experiências, mas estamos convencidos que vamos acertar com a equipa rapidamente e que vamos entrar no caminho das vitórias. A fase mais difícil está a ser ultrapassada, alguns jogadores importantes estão a voltar e sabemos que, assim, a competitividade e o nível qualitativo da equipa aumentam", rematou.

A partida entre Gil Vicente e Boavista está marcada para as 15h30 deste domingo.