Vítor Oliveira: «Os empates ou as vitórias e derrotas são sempre justos»

O Gil Vicente empatou (1-1) na receção ao Santa Clara, em jogo a contar para a 24.ª jornada da Liga NOS, num encontro em que Kraev (49') e Thiago Santana (74') fizeram os golos das duas equipas.





No final do encontro, Vítor Oliveira considerou o empate justo, contudo, afirmou que a formação gilista criou mais oportunidades para levar de vencido do encontro."Os empates ou as vitorias e derrotas são sempre justas. Empataram, cada equipa marcou um golo, portanto é justo. Mas penso que fizemos mais, sem fazer nada de extraordinário, do que o Santa Clara. O Santa Clara veio muito defensivo, a deixar passar o tempo, a tentar numa jogada no ataque à profundidade ou na bola parada. Conseguiu na bola parada e nós não conseguimos contrariar", apontou o técnico, em declarações à Sport TV."A saída do Claude para lateral tirou força ao meio-campo. Depois o jogo voltou à toada do costume, com o Santa Clara lá atrás e nós a tentarmos mas sem grande força e sem grande clarividência. De qualquer das formas, somámos mais um ponto na nossa luta. Vamos tentar o mais rapidamente possível posicionarmo-nos para conseguir a permanência", concluiu.