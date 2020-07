Vítor Oliveira: «Pouca gente resolve os jogos individualmente»

O treinador Vítor Oliveira pediu este sábado um Gil Vicente "coletivamente forte" até ao fim da Liga NOS, espreitando um lugar na metade superior da classificação na visita ao Belenenses SAD, em jogo da 33.ª jornada.

"O primeiro desejo era ficar na Primeira Liga e foi conseguido com muito mérito. Agora, queremos fazer o melhor possível, mesmo tendo 42 pontos, uma meta em que não pensávamos muito. Começámos mal depois do confinamento, mas melhorámos substancialmente e queremos fazer um bom final de época", frisou o técnico, em conferência de imprensa.

Os galos vêm de triunfos consecutivos sobre Rio Ave (1-0), Vitória de Guimarães (2-1) e Tondela (3-2), que igualaram a melhor sequência desta temporada, fixada entre novembro e dezembro de 2019, mas o treinador avisa que a "descompressão perfeitamente natural" advinda dos festejos da permanência não legitima facilitismos nas rondas finais.

"Tentámos motivá-los com novos objetivos e aquela vontade de fazer o melhor possível. Sabemos que não é fácil, já que estamos numa fase de renovações e isso mexe com a cabeça dos jogadores. Só que, a tranquilidade com que chegámos aqui, obriga-nos a ter alguma responsabilidade e a mostrar a razão de termos pontuado tanto", observou.

O duelo com os beirões até parecia encaminhado ao fim de "60 minutos de bom nível", mas a derradeira meia hora proporcionou "minutos realmente muito maus" por parte do Gil Vicente, com dois golos consentidos que devolveram emoção até ao apito final, levando Vítor Oliveira a exigir melhorias de "concentração" em prol de "um jogo coletivo".

"Individualmente, já pouca gente resolve os jogos. Quando queremos jogar assim somos fracos, porque não temos talentos que resolvam sozinhos o que tem de ser resolvido em conjunto. Pelo inverso, temos várias provas de que conseguimos bons resultados quando somos coletivamente fortes e temos de ser assim para ganhar mais vezes", apontou.

No caminho aparece um Belenenses SAD "aquém daquilo que tem exibido" e inserido na luta pela manutenção, naquele que será o segundo duelo entre os dois emblemas depois da resolução do caso Mateus, que simbolizou o regresso dos gilistas pela via administrativa ao escalão máximo em 2019/20, a partir do Campeonato de Portugal.

"É uma equipa muito bem trabalhada por um treinador quase especialista nestas situações. Vamos encontrar um adversário muito difícil e motivado, a tentar fazer tudo para ficar com os três pontos. Do outro lado teremos uma equipa que sabe o que quer e o que faz e vai dificultar o natural favoritismo atribuído ao Belenenses SAD", projetou.

Vítor Oliveira terá de colmatar as ausências do guarda-redes Wellington Luís e do defesa Henrique Gomes, ambos entregues aos cuidados do departamento clínico dos minhotos.

O Gil Vicente, nono classificado, com 42 pontos, desloca-se ao Belenenses SAD, na 14.ª posição, com 32, dois acima da zona de despromoção, no domingo, às 19:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, numa partida da 33.ª e penúltima jornada da Liga NOS, que terá arbitragem de Manuel Oliveira, da associação do Porto.