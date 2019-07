Vítor Oliveira: «Precisamos de quatro ou cinco jogadores fundamentais»

Terminado o empate a duas bolas frente ao Berço que encerrou o estágio em Melgaço, Vítor Oliveira fez, ao final desta manhã, um balanço dos trabalhos desta última semana"Fazemos um balanço positivo. É normal nesta fase que a aplicação dos jogadores seja no limite. A adaptação deles tem sido bem conseguida. Tudo gente nova, muitos de fora que não tinha qualquer conhecimento do futebol português, que estão a sentir a dificuldade inerente à adaptação a um novo futebol", avaliou o treinador, cujas declarações foram publicadas há minutos pelo departamento de comunicação dos gilistas.De regresso à 1.ª Liga de forma administrativa, o Gil Vicente foi 'obrigado' a fazer uma revolução onze e o treinador sabe bem da realidade no que à necessidade de mais reforços diz respeito. "Precisamos de quatro ou cinco jogadores que serão fundamentais, importantes, mesmo para jogar e fazer com que sejamos uma equipa equilibrada para conseguir os seus objetivos na 1.ª Liga", reconheceu.Para Vítor Oliveira, as dificuldades são várias, mas o contexto dos minhotos não é desculpa para não se trabalhar "afincadamente". "O tempo até ao início do campeonato não é muito para conseguirmos uma equipa. Neste momento não temos sequer um plantel. Estamos a trabalhar afincadamente para reduzir os tempos de adaptação para no início do campeonato nos apresentarmos da melhor forma possível", acrescentou ainda.