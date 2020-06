Vítor Oliveira: «Precisamos rapidamente de pontos»

Depois de duas derrotas nos dois jogos após o regresso do campeonato, o Gil Vicente vai procurar regressar aos resultados positivos na partida frente ao Marítimo. Na antevisão da partida, Vítor Oliveira, treinador dos galos, sublinhou a importância de a sua equipa dar a volta à situação e deixou muitos elogios ao adversário.





"Vai ser um jogo de grau de dificuldade elevado, como são todos na Madeira. O Marítimo é uma equipa que tem tido resultados aquém das exibições e que precisa de pontos, tal como nós precisamos. Nada está resolvido, este reinício de campeonato tem tido resultados muito imprevisíveis e as equipas têm oscilado muito em termos exibicionais", começou por afirmar o técnico, que assumiu ainda que está preocupado com as recentes exibições da sua equipa: "Vamos para a Madeira esperançosos em conquistar pontos. Precisamos rapidamente de pontos, vimos de duas derrotas que nos deixaram com dúvidas em termos de qualidade exibicional da nossa equipa e estamos preocupados. Mesmo assim, estamos motivados para ir buscar pontos à Madeira".Revelando que Rúben Ribeiro está apto para o jogo, mas que o mesmo não acontece com Ygor Nogueira, Vítor Oliveira apontou ainda aquele que tem sido o principal erro dos seus jogadores. "Temos trabalhado muito, mas não temos tido a concentração necessária para exteriorizarmos a nossa qualidade. Acreditamos que vamos normalizar, mas esperávamos mais e temos de estar muito alertas porque as surpresas no futebol acontecem com muita frequência. Mais importante do que o nível físico, os níveis de concentração é que têm estado algo distantes daquilo que os jogadores nos habituaram. Esta equipa foi sempre de transpiração e de concentração, mas ultimamente temos cometido erros que não eram habituais. Vamos tentar melhorar nesse aspeto, já que os níveis de entrega estão bem", frisou.O técnico concluiu abordando a luta pela permanência: "Nós temos de estar muito atento. Passámos uma imagem errada de que estava tudo resolvido e não está. Acho que dez pontos de vantagem com oito jornadas por disputar não me parece uma margem confortável porque sei da qualidade que a equipa do Portimonense tem, assim como o Marítimo e o P. Ferreira. Estamos preocupados e precisávamos de ter um nível exibicional melhor".A partida entre o Marítimo e o Gil Vicente está agendada para as 19 horas desta segunda-feira.