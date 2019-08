Vítor Oliveira: «Queremos mostrar serviço»

O treinador Vítor Oliveira reconhece as lacunas do plantel do Gil Vicente, mas encara a deslocação à Vila das Aves, numa partida a contar para a Allianz Cup, como mais uma oportunidade para continuar a afinar o galo.





"Este arranque de época não tem sido fácil e do ponto de vista do plano físico e tático ainda não estamos preparados, mas mentalmente estamos prontos para tentar dar uma resposta positiva, até porque não conheço ninguém que goste de perder o primeiro jogo oficial", comentou o técnico gilista, confiante em contornar a falta de experiência de quase todos os seus jogadores: "Falta-nos muita coisa e sabemos que o futebol é cruel, mas queremos muito mostrar serviço e evolução frente a um adversário experiente, pelo que vamos às Aves para discutir o jogo".