Vítor Oliveira reage às críticas em relação à perda de tempo do Gil Vicente frente ao Rio Ave

O fim do jogo entre o Gil Vicente e o Rio Ave, a contar para a jornada 30 da Liga NOS, ficou marcado por algumas críticas dos vila-condenses aos gilistas. A equipa de Carlos Carvalhal destacou as perdas de tempo dos galos ao longo do jogo, tendo o técnico, inclusive, pedido "15 ou 20 minutos" quando foi levantada a placa a indicar os 10 minutos de compensação.





Na antevisão do encontro com o V. Guimarães , Vítor Oliveira fez questão de deixar uma nota sobre o assunto. "As pessoas têm comentado a excessiva perda de tempo no nosso último jogo, mas convido-as a ver o tempo útil de jogo em Portugal e depois façam a comparação com os 56 minutos que o Rio Ave disse que houve de jogo. Alguns comentadores fizeram artigos de opinião sobre isso, mas era importante que fossem ao site onde há a informação sobre o tempo útil de jogo e comparassem. Provavelmente não diriam tantos disparates", explicou o experiente treinador.Vítor Oliveira encerrou o tema explicando ainda a estratégia dos barcelenses na última partida: "Neste jogo tivemos de defender mais por causa da qualidade do Rio Ave e por causa da expulsão. Foram as circunstâncias da partida".