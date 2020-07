Vítor Oliveira: «Rio Ave é a equipa que melhor joga em Portugal no pós-pandemia»

Depois do desaire em Alvalade, o Gil Vicente vai procurar voltar ao caminho das vitórias no encontro deste domingo, frente ao Rio Ave. Na antevisão da partida, Vítor Oliveira, técnico dos gilistas, deixou muito elogios ao adversário e assumiu que a sua equipa tem vindo a melhorar de jogo para jogo.





O experiente treinador começou por explicar o que espera do encontro desta jornada. "A equipa tem vindo a melhorar de jogo para jogo. Temos jogadores precisam de jogar para recuperar forma e isso está-se a verificar, os jogadores estão em crescendo de forma. Vamos ter um jogo tremendamente difícil, na minha opinião o Rio Ave é a equipa que melhor joga em Portugal no pós pandemia. Nós precisamos de pontos urgentemente e temos pela frente temos cinco finais, que podem ser menos dependendo da nossa competência", começou por dizer.Assumindo que a luta do Rio Ave pela Europa é tão importante como a luta do Gil Vicente pela permanência, Vítor Oliveira desvalorizou as lesões e os castigos que a sua equipa têm tido, preferindo realçar a necessidade de se encontrar soluções. "As equipas são fortes quanto mais opções e competitividade tiverem. Temos tido castigos e lesões, dado ao curto espaço de tempo em que estes jogos são disputados. São lesões que são difíceis de recuperar até ao fim da temporada e isso provoca problemas. Temos feito ajustamentos na defesa em quase todos os jogos, mas estamos a trabalhar. Embora não esteja ao nível que gostaria que estivéssemos, a equipa tem vindo a crescer e temos de trabalhar com esta realidade e arranjar soluções", vincou, apontado ainda outros fatores que podem ter influência para os seus jogadores: "A paragem foi exagerada, não entrámos como devíamos e ainda não nos encontramos psicologicamente. Temos tido lesões, não há apoio do público, que era fundamental nos jogos em casa para o Gil Vicente. Há vários aspetos que têm influência e é complicado dizer se vamos chegar ao nível a que estávamos. As equipas de topo têm perdido muitos pontos, as do fundo da tabela têm conquistado muitos pontos e o campeonato agora está mais equilibrado".O técnico concluiu abordando novamente a sua situação para a próxima época. "Não resolvo nada enquanto a situação do Gil Vicente não estiver definida, é completamente falso todas as notícias que dizem que vou para aqui, para acolá, que vou deixar, que vou para diretor, que vou para fora… é tudo falso", rematou.O jogo entre o Gil Vicente e o Rio Ave está agendado para as 17 horas deste domingo, no Estádio Cidade de Barcelos.