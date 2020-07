À margem do jogo com o Belenenses SAD, que o Gil Vicente perdeu por 1-0, Vítor Oliveira abordou também a receção situação de incerteza em torno do Aves e assumiu que, no seu entender, caso os avenses não joguem nas últimas jornadas será o ponto mais baixo da história do futebol nacional.





Eu penso que vão comparecer. Se o Aves não comparecesse nesses dois jogos, significava que o futebol português bateu no fundo. Penso que não vai acontecer, mas devemos pensar nesta situação e no que está a acontecer no futebol português. O caso do Aves já vem a acontecer há pelo menos três meses, ninguém se preocupou com a verdade desportiva, que ficou adulterada logo quando alguns jogadores rescindiram. O Aves vai descer porque não conseguiu pontos, mas não aconteceu nada a ninguém, os pressupostos que deviam ser penalizados, não aconteceu nada. É um caso extremamente grave", declarou o técnico.