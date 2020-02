Vítor Oliveira: «Se pudéssemos escolher os adversários não escolhíamos o Sp. Braga»

Depois de sofrer a maior derrota da temporada, o Gil Vicente prepara-se para defrontar o Sp. Braga. Na antevisão da partida, agendada para este sábado, Vítor Oliveira elogiou a campanha da equipa comandada por Rúben Amorim e destacou a importância de os barcelenses se apresentarem no Municipal de Braga com uma atitude diferente em relação à semana passada.





O treinador do Gil Vicente começou por analisar o atual momento do Sp. Braga. "O ciclo de vitórias do Sp. Braga, que vai ser interrompido mais cedo ou mais tarde, não nos diz nada. O que nos diz muito é a qualidade do Sp. Braga, que é uma excelente equipa e que está a atravessar uma fase muito boa. Os jogadores estão muito confiantes e é um adversário muito difícil. Se pudéssemos escolher os adversários não escolhíamos o Sp. Braga, mas é com o Sp. Braga que vamos jogar. Eles são favoritos, mas também éramos contra o Moreirense e foi o que se viu. O futebol é imprevisível e sabemos que há possibilidades para os dois lados", afirmou.Apesar de assumir que o desaire com o Moreirense está ultrapassado, Vítor Oliveira quer ver mudanças na sua equipa já esta semana: "Queremos dar uma resposta diferente da que demos na semana passada. Vamos querer mostrar que a última jornada foi um acidente de percurso. Independentemente do resultado, a atitude tem de ser totalmente diferente. A semana correu bem e os jogadores estão disponíveis. Não vamos entregar os pontos, não vamos ‘meter o autocarro’ à frente da baliza. Vamos com as nossas armas e esperançados em conseguir um bom resultado".O experiente treinador concluiu traçando as principais diferenças entre o Sp. Braga de Sá Pinto e o de Rúben Amorim. "A estrutura é diferente e a forma de abordar o jogo também o é. O Rúben Amorim está a fazer excelentes resultados, mas o Sá Pinto também os fez. A equipa agora tem é correspondido aos seus objectivos a nível interno, tem subido no campeonato. A diferença é que, com o Sá Pinto, o Sp. Braga tinha um rendimento excelente a nível externo e um desempenho sofrível a nível interno. Com o Rúben Amorim, o Sp. Braga tem tido um rendimento excelente a nível interno", rematou.O embate entre Sp. Braga e Gil Vicente está agendado para as 18 horas.