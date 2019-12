Vítor Oliveira sem papas na língua: «Sporting tem poucos jogadores de top»

Vítor Oliveira, treinador do Gil Vicente, considera que o Sporting está claramente atrás dos rivais Benfica e FC Porto e considerou que faltam bons jogadores aos leões."Sendo frontal, como sou, o plantel do Sporting fica muito longe do plantel do FC Porto e do Benfica. Tem alguns bons jogadores mas não tem muitos bons jogadores. Depois do que aconteceu na Academia vai demorar dois, três anos a recompor-se. Com poucos resultados a situação agrava-se. Mas o plantel do Sporting não é tão bom como os de Benfica e FC Porto. Daí a diferença pontual. Se analisarem os jogadores de top, o Sporting tem muito poucos. Não é simpático dizer isto mas é a opinião de um homem do futebol. O Sporting precisa de melhores jogadores para ter melhores resultados. Pode mudar de treinador ou presidente mas o que precisa é de um plantel mais com mais reforços, como Benfica e FC Porto", disse na conferência após o triunfo por 3-1 sobre os leões.