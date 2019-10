Vítor Oliveira: «Só um Gil Vicente ao seu melhor nível pode fazer oposição ao Famalicão»

Depois do empate em casa frente ao Portimonense, o Gil Vicente prepara-se para visitar o reduto do Famalicão, equipa que até à última jornada liderava o campeonato. Na antevisão do jogo, Vítor Oliveira, técnico dos gilistas, assumiu a importância da sua equipa regressar aos triunfos e deixou elogios ao adversário.

Dando os parabéns ao Famalicão pelo início de campeonato que tem feito, o treinador dos barcelenses começou por perspetivar o encontro desta quarta-feira. “As expectativas são altas, o momento do campeonato não é fácil porque os clubes estão muito juntos. Todos os pontos são importantíssimos. A equipa tem vindo a trabalhar para conseguirmos pontos em Famalicão, num jogo que antevemos difícil. O Famalicão tem sido a grande surpresa do campeonato, mas vamos para todos os jogos com expectativas positivas. Se formos competentes e estivermos ao nosso melhor nível, podemos pontuar neste jogo. O Famalicão é uma equipa muito bem organizada, com um princípio de jogo bem definido e que tem jogadores com muita qualidade. Só um Gil Vicente ao seu melhor nível pode fazer oposição ao Famalicão”, afirmou.

Vítor Oliveira continuou referindo que não são expectáveis mudanças no 11 e recusando a ideia de que o facto de o Famalicão vir da primeira derrota no campeonato jogue a favor da sua equipa: “O Famalicão sabia que, mais cedo ou mais tarde, iria perder, sabia que, jogando perante o FC Porto, as possibilidades de êxito seriam reduzidas. Gerou-se muita expectativa sobre o que o Famalicão podia fazer, mas as pessoas do Famalicão sabiam aquilo que iriam encontrar. A moral do Famalicão está em alta e não é por ter perdido este jogo que as coisas vão mudar. Em termos de desgaste [o Famalicão teve menos um dia de descanso], também não terá influência. O Famalicão tem jogadores jovens, que recuperam com facilidade e, para além disso, a recuperação tem muito a ver com a questão anímica”.

O experiente treinador concluiu referindo que existe uma certa pressão no seio do plantel para que a segunda vitória do campeonato seja alcançada. “Uma equipa que não ganha está pressionada e é complicado jogar sobre esta pressão. Temos de nos adaptar, temos de descobrir porque não ganhamos e temos de conquistar pontos. São situações normais no futebol e somos nós que temos de a mudar. Se o campeonato acabasse neste momento, tínhamos o objetivo cumprido. Não acaba e, assim sendo, se não fizermos pontos cada vez vamos estar mais pressionados. Trabalhar em cima de vitória é muito mais fácil. Precisamos de uma vitória urgentemente, seja onde for. Uma vitória muda toda a tabela e a forma como se vê o jogo, mas é preciso tê-la”.

A partida entre Famalicão e Gil Vicente está agendada para as 21 horas desta quarta-feira.