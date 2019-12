Vítor Oliveira: «Sporting com o génio do Bruno Fernandes conseguiu dois golos»

O treinador do Gil Vicente lamentou a derrota sofrida esta quarta-feira (0-2) na receção ao Sporting e que deixou os minhotos sem hipóteses matemáticas de atingir a final-four da Allianz Cup. No final da partida, em declarações à Sport TV, Vítor Oliveira defendeu que os golos dos leões surgiram na sequência de erros da sua equipa e elogiou o "génio" de Bruno Fernandes."Foi um jogo muito previsível, lento e equilibrado, com poucas oportunidades. No fim, em dois erros nossos, talvez por vontade de chegar ao golo, desorganizámo-nos e o Sporting com o génio do Bruno Fernandes conseguiu dois golos", afirmou o treinador, que centra agora as atenções no campeonato e recusa qualquer transtorno por saber que não vai continuar na Allianz Cup."É claro que lamentamos, pois tínhamos a esperança de ganhar e ir a Vila do Conde discutir a passagem à final. Agora estamos direcionados para o campeonato e mesmo assim sabemos que vai ser extremamente difícil", justificou Vítor Oliveira, agradado com o desempenho dos jogadores gilistas numa competição que foi aproveitada para dar minutos a jogadores menos utilizados na Liga NOS."Logo o primeiro jogo com o Aves deu-nos jeito para ver a equipa em competição. Foi o primeiro jogo oficial e uma boa vitória [3-2]. Os outros jogos deram para rodar jogadores menos utilizados. Estou satisfeito com o que eles fizeram hoje, mereciam talvez um melhor resultado", concluiu o treinador dos gilistas.