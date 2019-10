Vítor Oliveira: «Temos consciência que precisamos de vencer este jogo»

Depois de eliminar o Penafiel da Taça de Portugal, o Gil Vicente regressa este sábado ao campeonato, competição para a qual não vence desde a primeira jornada. Na antevisão do encontro em casa frente ao Portimonense, Vítor Oliveira, técnico dos gilistas, falou na "necessidade de vencer" e assumiu que a equipa está confiante.O conjunto minhoto chega a esta jornada após um triunfo por 2-0 na Taça e Vítor Oliveira realça que os seus jogadores vão tentar transportar o ímpeto para os jogos da Liga NOS. "As vitórias dão sempre alguma tranquilidade. Marcámos dois golos em Penafiel, num jogo e numa eliminatória que foram difíceis, como mostra o facto de terem caído sete equipas da 1ª Liga. Estamos confiantes, achamos que vamos fazer um bom jogo e sentimos que nos vamos apresentar melhor. No entanto, estamos à espera de dificuldades. Todos os jogos para as equipas do meio da tabela para baixo são difíceis, seja em casa ou fora. Temos consciência que precisamos de vencer este jogo. Estamos afastados das vitórias há muito tempo e precisamos de somar pontos para nos estabilizarmos na tabela classificativa.", referiu.Destacando o facto de já não pensar no embate que opôs Gil Vicente e Portimonense (há cerca de um mês, para a Taça da Liga), o experiente treinador deixou elogios adversário: "Conheço bem a equipa do Portimonense, alguns jogadores trabalharam comigo durante dois anos. A nível individual é uma equipa fortíssima, a nível coletiva tem oscilado um pouco esta temporada. É uma equipa do nível do Gil Vicente e, assim sendo, a nossa vontade tem de ser maior do que a do Portimonense. Os adeptos vão ser importantes e temos muita vontade e necessidade de vencer".Vítor Oliveira concluiu abordando as lesões que têm afetado a sua equipa e o calendário ‘apertado’ da próxima semana. "Defendo que é sempre melhor poder trabalhar com todo o plantel disponível, no entanto também se pode dar o caso de jogadores que têm jogado menos conseguirem aproveitar as oportunidades. É certo que o facto de termos três jogos numa semana vai condicionar um pouco, mas acredito que toda a gente está preparada para essa situação", rematou.A partida entre o Gil Vicente e o Portimonense está marcada para as 15h30 deste sábado.