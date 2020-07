Vítor Oliveira: «Temos de ser sérios para que a verdade desportiva esteja sempre presente»

O Gil Vicente chega à 31ª jornada da Liga NOS já com a permanência assegurada, mas isso não desvia o foco do plantel dos gilistas. Na antevisão da partida frente ao Tondela, Vítor Oliveira perspetivou um encontro "difícil" e fez um balanço daquilo que tem sido a temporada do emblema minhoto.





"O principal objetivo era a manutenção na 1ª Liga, o que já seria muito importante para o Gil Vicente. Sabíamos que este ia ser um ano muito difícil e permanecer na 1ª Liga era fundamental para a continuidade do desenvolvimento do projeto do clube. Isso já foi conseguido, penso que até com algum brilhantismo, agora quero conquistar o máximo de pontos possíveis e ter seriedade e dignidade na forma como vamos acabar o campeonato. Vamos jogar contra três equipas que estão na luta pela manutenção e de certeza que essas equipas querem que os adversários deem tudo em prol da verdade desportiva. Temos a obrigatoriedade de ser o mais sérios possível para que a verdade desportiva esteja sempre presente", afirmou o técnico.Recusando a ideia de dar oportunidades a jogadores que não têm minutos atendendo ao facto de o objetivo já estar cumprido e sublinhando que o Gil Vicente é favorito apesar de o Tondela precisar muito de pontos, Vítor Oliveira mostrou-se decidido a contrariar a descompressão que a permanência trouxe ao grupo de trabalho."Estes jogadores percebem que têm de dar tudo e que só assim conseguem ter o rendimento que lhes permita ter os pontos que têm na 1ª Liga. É uma equipa na verdadeira asserção da palavra e quando não o fomos ‘demos barraca’. Os jogadores têm de ter consciência que precisam de dar tudo para justificar o nosso crescendo de forma. As nossas duas últimas vitórias não foram por acaso. Depois do jogo em Guimarães houve um alívio notório para toda a gente e há uma descompressão muito grande, mas é preciso voltar à realidade para dignificar o futebol e o clube", disse.Vítor Oliveira referiu ainda que este foi um "ano de viragem na vida do Gil Vicente". "Esta época do Gil Vicente é extraordinariamente importante. Ficar em 10º ou em 16º seria a mesma coisa porque o único objetivo era a permanência. Este era um ano de transição muito difícil, viemos do Campeonato de Portugal e tínhamos muitos jogadores novos. Este é um ponto de viragem para a vida do Gil Vicente", rematou.A partida entre o Gil Vicente e o Tondela está agendado para as 21h30 desta terça-feira, no Estádio Cidade de Barcelos.