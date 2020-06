Vítor Oliveira: «Temos legitimidade para pensar numa surpresa em Alvalade”

Depois do triunfo frente ao Aves, o Gil Vicente vai procurar dar continuidade ao bom momento na partida com o Sporting. Na antevisão do jogo, Vítor Oliveira, treinador dos galos, deixou muitos elogios ao adversário e assumiu ainda a importância de a sua equipa conquistar pontos para se afastar da luta pela permanência.



Vítor Oliveira começou por mostrar ambição no sentido de fazer um bom resultado em Alvalade. "Depois de uma vitória ficamos mais confiantes. A confiança numa equipa de futebol é fundamental, independentemente dos aspetos técnicos, táticos e físicos. Esta semana preparámo-nos para um jogo muito difícil, neste momento o Sporting neste momento está com um potencial muito elevado e tem a tal confiança que ajuda a ganhar jogos. No entanto, sabemos que temos muito pouco a perder neste jogo e muito a ganhar. A responsabilidade é maior no Sporting, mas sabemos que todos os pontos contam nesta fase do campeonato, as surpresas têm acontecido depois desta retoma. Assim, temos toda a legitimidade para pensar numa surpresa e conseguir um bom resultado em Alvalade. Não vamos entregar os pontos, os jogos são para ser discutidos até ao fim", afirmou.





Explicando que a aposta em jovens que o Sporting tem feito tem aspetos positivos e negativos, Vítor Oliveira sublinhou, no entanto, que os leões precisam de algo mais para lutar pelo título de campeão: "Este é um Sporting que está à procura de uma identidade, que ainda não a tem. Teve muitas entradas de jovens com potencial, mas também sabemos que a entrada desses jovens envolve grandes riscos. O mau jogo seguido de um bom jogo acontece muito mais facilmente com estes jovens do que com jogadores experientes. Os jovens têm talento e querem mostrar serviço, mas também são mais irregulares. Não há equipas perfeitas. Se me disserem que o Sporting vai atacar o título na próxima época com estes jogadores, eu não acredito, é impossível. Mas se me disserem que o Sporting pode fazer uma parte final do campeonato excelente com estes jogadores, aí acredito perfeitamente. Não há pressão na luta pelo título e não há pressão do público".O técnico concluiu abordando o facto de o Gil Vicente ter vários jogadores em fim de contrato. "Sinto preocupação pela forma como esta parte final do campeonato está a ser desenvolvida pelo Gil Vicente. Não estamos como estávamos antes da pandemia e 33 pontos parece-me que não garante a permanência. Temos de ir rapidamente à procura de pontos. Temos muitos jogadores em fim de contrato e que estão a jogar fora de prazo e isso é motivo de preocupação, as coisas não são iguais. É diferente termos um jogador com contrato e um jogador que sabe que vai sair no fim da época e que sabe que se pode lesionar. Acontece com o Gil Vicente e com todos os clubes. No entanto, estamos convencidos que vamos conseguir os pontos necessários", rematou.O embate entre o Sporting e o Gil Vicente está agendado para as 21h15 desta quarta-feira.