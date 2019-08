Vítor Oliveira: «Temos qualidade no plantel»

Vítor Oliveira, treinador do Gil Vicente, gostou da atitude dos seus jogadores que surpreenderam o FC Porto com uma vitória caseira, neste arranque do campeonato nacional.





"Na primeira parte, estivemos defensivamente bem e ofensivamente mal. Em duas saídas conseguimos dois golos de belo efeito. Conseguimos ser felizes, o jogo foi dividido, mas de qualquer forma os jogadores estão de parabéns. Sofreram muito e fizeram um sacrifício fantástico. Há que reconhecer que temos qualidade no plantel, mas temos de assentar bem os pés na terra. Estamos melhor a defender do que a atacar, mas estamos a trabalhar para que estas situações se dinamizem", referiu.