Vítor Oliveira: «Temos saudades das vitórias»

O Gil Vicente chega à sétima jornada do campeonato com seis pontos, mas Vítor Oliveira pretende alterar essa situação já no embate deste domingo com o Santa Clara. Na antevisão da partida, o técnico assumiu o desejo de conquistar pontos e explicou o que tem faltado à sua equipa.O experiente treinador começou por afirmar que os seus jogadores estão motivados para o jogo desta jornada. "A equipa tem de estar motivada, esta é a nossa vida. Estamos conscientes que precisamos de voltar às vitórias, que são o alimento principal das equipas. Sabemos as dificuldades que vamos encontrar, o Santa Clara é uma equipa tradicionalmente difícil, mas vamos à procura de pontos e da sorte que nos tem faltado. Precisamos de pontos e é com a intenção de os fazer que vamos aos Açores", disse.Salientado a importância dos jogo da Taça da Liga para ficar "mais elucidado sobre o valor atual de alguns jogadores", Vítor Oliveira analisou os aspetos onde os gilistas têm falhado: "Tem-nos feito falta materializarmos as situações que temos criado, não cometermos erros primários como cometemos com o Portimonense e falta-nos uma maior eficácia ofensiva para que possamos traduzir em golos algumas situações que vamos criando. Sabemos que vai ser difícil, mas acreditamos que temos capacidade para ficar entre os maiores do nosso campeonato. Ainda é cedo para falar nas contas da permanência, mas queremos ganhar, temos saudades das vitórias. Temos trabalhado muito, mas temos de ser mais concentrados e jogar com confiança".O experiente treinador aproveitou ainda para descrever a equipa do Santa Clara. "Vamos encontrar um Santa Clara que tem dado boa conta de si. Uma equipa muito bem organizada, perigosa em transição e que quererá fazer valer o fator casa. Teve um comportamento altamente meritório contra uma das grandes equipas nacionais e agora quererá regressar às vitórias. É um Santa Clara difícil, mas penso que também vamos ser um Gil Vicente difícil", referiu.Vítor Oliveira concluiu dizendo que, apesar de, na generalidade, as paragens não serem boas para o futebol, a que se acontece depois desta jornada será benéfica para o Gil Vicente recuperar alguns jogadores que têm estado lesionados.O jogo entre Santa Clara e Gil Vicente está marcado para as 16 horas de domingo.