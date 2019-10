Vítor Oliveira: «Tivemos uma segunda parte manifestamente má»

Vítor Oliveira, treinador do Gil Vicente, analisou o empate (1-1) deste sábado na receção ao Portimonense, em duelo da 8ª jornada do campeonato português.





"O resultado foi muito melhor do que a exibição. Na primeira parte fomos ligeiramente superiores ao Portimonense. Na 2ª parte, praticamente não existimos. Estivemos muito abaixo daquilo que podemos e temos obrigação de fazer. Sem criar oportunidades, o Portimonense teve o domínio do jogo. A meio da 2ª parte, tentámos partir o jogo, para conseguirmos alguma objetividade e fazermos um golo num lance de ataque à profundidade, mas foi pior a emenda do que o soneto. Ficámos piores e tivemos uma 2ª parte manifestamente má e preocupante", disse o técnico de 65 anos após a partida realizada em Barcelos.Vítor Oliveira admitiu algum nervosismo e precipitação da parte dos seus jogadores. "Viemos de um bom jogo em Penafiel, fizemos uma primeira parte interessante e se tivéssemos chegado ao golo primeiro, provavelmente, poderíamos ter feito uma boa exibição. Não chegámos e, perante a posição em que estamos, é difícil manter a serenidade. Os jogadores precipitaram-se, os passes falharam, o tempo de entrada falhou e isso provoca nervosismo. Além disso, a possibilidade de perder o jogo tirou-nos algum discernimento", considerou.Para inverter o ciclo negativo de resultados no campeonato, o treinador dos gilistas só vê uma solução: "continuar a trabalhar e à procura das melhores soluções dentro do plantel". "Há uma pressão grande. Uns estão habituados, outros nem por isso e alguns desconhecem o futebol português. Na 1ª parte tivemos duas ou três situações de finalização que podiam ter dado outra tranquilidade. Marcar em cima do intervalo abriu-nos perspetivas para a 2ª parte, só que entrámos muito e estivemos quase incapazes de chegar ao golo", concluiu.