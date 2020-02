Vítor Oliveira: «Vitória importantíssima frente a um adversário direto e fora de casa»

O Gil Vicente regressou esta sexta-feira às vitórias com um triunfo por 2-1 na visita ao V. Setúbal, em partida que abriu a 21ª jornada da Liga NOS.

"Os jogadores reagiram muito bem a uma situação anormal. Queríamos mostrar que foi um acidente e conseguimos. A vitória é importantíssima por ser frente a um adversário direto, fora de casa, mas também é merecida pelo que fizemos na primeira parte. Controlámos o jogo, foi uma primeira parte tranquila e tivemos alguma qualidade. Na segunda parte tivemos alguma dificuldade, mas corrigimos e conseguimos controlar", afirmou Vítor Oliveira em conferência de imprensa."O lance do golo [do V. Setúbal] deixa-me muitas dúvidas. O meu jogador diz-me que foi afastado pelo cotovelo. Não tivemos muitos calafrios, apesar de o Vitória ter conseguido chegar à área, mas sem dar trabalho ao nosso guarda-redes. O domínio do Vitória nesse período foi consentido", acrescentou o técnico."O que fica deste jogo foi o resultado. Tivemos duas saídas difíceis a Braga e Setúbal e conseguimos quatro pontos importantes. Este é um ano zero para o Gil Vicente. Ainda não conseguimos nada, mas estamos bem encaminhados. Se conseguirmos o objetivo podemos relançar as bases de um Gil Vicente grande.""Nestes anos todos, raramente consigo fazer contas a dizer quantos pontos são precisos. Nunca fiz esse tipo de contas. Estamos com uma margem confortável para o fundo da tabela, mas o futebol tem muitas coisas e é muito imprevisível. Lembro-me do Arouca há poucos anos que acabou por descer quando nada o fazia prever."