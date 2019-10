Vítor Oliveira indignado: «Vou discutir a minha continuidade no Gil Vicente com o presidente»

Na conferência de imprensa de rescaldo ao jogo entre Famalicão e Gil Vicente, o treinador Vítor Oliveira não escondeu o seu descontentamento com os acontecimentos da partida. "Se não viram o penálti que houve, não podem apitar. Ou a incompetência é grande ou as pessoas andam distraídas, eu acredito que é falta de competência. Provavelmente disse coisas que não devia e mereci ser expulso, mas era melhor para o futebol que o árbitro visse melhor e ouvisse pior nos jogos", disse o técnico, que abordou ainda o seu futuro no clube e o futuro do futebol português: "O futebol português precisava de uma limpeza grande, mas a minha expulsão não teve influência na verdade desportiva. Os erros dos árbitros têm. Amanhã vou sentar-me com o meu presidente e discutir a minha continuidade no Gil Vicente", rematou.

Ainda na conferência de imprensa, Dito, diretor geral dos barcelenses deixou também duras críticas à arbitragem. "Sou a favor da verdade desportiva e alguém anda a alterar isso. Essa pessoa tem o nome de Fábio Veríssimo. Não sei que contas ele tem a ajustar com o Gil Vicente ou com alguém do Gil Vicente, mas já nos prejudicou no jogo com o Santa Clara e prejudicou-nos hoje aqui, enquanto vídeo-árbitro, ao não ir ver o lance do penálti. Peço às entidades competentes que não permitam que o Fábio Veríssimo esteja mais presente em jogos do Gil Vicente", afirmou.

As críticas surgem na sequência da derrota do Gil Vicente frente ao Famalicão (2-1).