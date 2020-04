Ygor Nogueira: «A minha carreira está em ascensão»

O central Ygor Nogueira, brasileiro de 25 anos que está a cumprir o primeiro de dois anos de ligação ao Gil Vicente, reconhece a projeção que o campeonato português lhe proporcionou.





Visibilidade, contudo, interrompida pela pandemia da Covid-19. Problema transversal a toda a sociedade que levou o defesa a desabafar as suas principais preocupações, como também a "esperança por boas notícias para poder regressar à rotina habitual"."Vim para Portugal sozinho e o meu pai veio ter comigo ao final de três meses. Estava programado regressar agora ao Brasil, mas não foi possível devido à pandemia", confessou Ygor Nogueira ao Globoesporte, salientando a distância familiar como um entrave elevado: "É muito difícil estar longe da família num momento como este. Não se trata só de saudade ou solidão. Há uma preocupação permanente com o estado de saúde deles e ao estar distante as coisas ficam ainda mais complicadas"."Muita fé e equilíbrio psicológico", são para o central virtudes obrigatórias neste momento de isolamento, mesmo reconhecendo que, dentro das limitações inerentes, tem à sua disposição tudo o que é necessário para poder continuar a desenvolver as suas capacidades."Não é fácil ter de ficar apenas em casa e lidar com várias preocupações, mas estou a torcer por boas notícias para poder regressar à rotina habitual. Todos os dias realizo os exercícios que nos passaram e, mesmo à distância, temos a estrutura toda necessária, já que recebemos vários aparelhos para cuidar da condição física", vincou Ygor Nogueira.Esperança no futuro sem apagar o passado e o orgulho de poder dizer que tudo começou ao serviço do tricolor brasileiro."Hoje jogo num campeonato importante da Europa e a minha carreira está em ascensão, mas a minha história começou no Fluminense. Foram 12 anos de ligação, desde a formação, e o sentimento é de gratidão", concluiu Ygor Nogueira.