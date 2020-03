Ygor Nogueira: «Acredito que vamos surpreender ainda mais»

Depois de subir diretamente do Campeonato de Portugal para a 1.ª Liga, o Gil Vicente está a fazer um campeonato bastante tranquilo, tendo neste momento mais 13 pontos do que o Portimonense, primeira equipa abaixo da linha de água. Em declarações aos meios oficiais do clube, Ygor Nogueira coemçou por deixar bastantes elogios à temporada dos barcelenses.

"Esta está a ser uma época muito boa, tanto a nível individual como coletivo. Estamos a fazer uma grande temporada, mas ainda não está nada resolvido. Temos pontos a conquistar e, passo a passo, vamos alcançar o nosso objetivo. Confesso que eu, tal como a maioria dos adeptos em Portugal, estou surpreendido com as nossas exibições. Apesar disso, acredito que vamos surpreender ainda mais", frisou o central.

Destacando que o balneário do Gil Vicente foi o melhor que encontrou na carreira, o jogador de 24 anos revelou a expectativa de manter o nível exibicional até ao fim da época: "Estou motivado para manter o nível que venho apresentando durante a época. Tinha a expectativa de chegar cá e fazer uma boa temporada, confio em Deus e no meu trabalho. Não fico surpreendido porque isto é resultado de muito trabalho e muita dedicação".

Ygor Nogueira concluiu comparando o campeonato brasileiro com o português. "Vim de um bom campeonato, mas rapidamente percebi que o campeonato português também é difícil e bem disputado. Faltam onze jornadas para o fim e ainda nada está resolvido, tanto na luta pelo título como na luta pela manutenção", afirmou, realçando ainda o papel de Vítor Oliveira na caminhada do Gil Vicente: "O treinador Vítor Oliveira está a ser um ícone para a nossa evolução e para as nossas exibições. É uma pessoa muito experiente, estou a conhecê-lo este ano e está a ser muito especial na nossa caminhada".