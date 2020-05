Apesar de as equipas da Liga NOS ainda terem dez jornadas para disputar, a verdade é que as possíveis movimentações do mercado de transferências começam a fazer eco no seio dos clubes. No caso do Gil Vicente, Ygor Nogueira é um dos jogadores com mais mercado.





De acordo com informação recolhida por, o Dínamo Zagreb já terá feito uma proposta pelo jogador de 25 anos. Apesar de a oferta ter sido considerada demasiado baixa pelos gilistas, o clube croata pode voltar à carga pelo ex-Fluminense.A viver a sua segunda experiência no futebol europeu, depois de ter passado alguns meses dos belgas do Gent, Ygor Nogueira soma 21 jogos disputados até ao momento pelo conjunto orientado por Vítor Oliveira.