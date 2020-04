Ygor Nogueira: «Espero alcançar voos ainda maiores»

Figura de destaque na temporada que o Gil Vicente está a realizar, Ygor Nogueira esteve em direto, esta sexta-feira, no programa "Os Donos da Bola". O defesa central assumiu que o campeonato dos gilistas está a "superar as expectativas" e analisou ainda o impacto da passagem de Jorge Jesus pelo Flamengo.





O jogador, de 25 anos, começou por referir que o seu objetivo passa por chegar a outros campeonatos europeus. "Achei que seria bom vir para Portugal e sinto que tenho feito bons jogos e que as coisas boas virão. O Gil Vicente é um grande clube e tenho dois anos de contrato, mas a minha vinda para a Europa pode servir de trampolim. Espero alcançar voos ainda maiores", revelou.Salientando que a sua passagem pelo Gent, em 2014, lhe trouxe aprendizagens que usa hoje em dia, Ygor Nogueira explicou porque aceitou a proposta do Gil Vicente: "Eles foram sinceros comigo. Disseram-me que este seria um ano de renovação e que seria um ano muito difícil. Apesar disso, devido à história e à estrutura do clube, não pensei duas vezes e aceitei a proposta. O facto de haver 13 brasileiros no plantel foi importante para a minha adaptação".O brasileiro concluiu dizendo que "Portugal soube prevenir-se" em relação ao coronavírus e analisando o impacto da passagem de Jorge Jesus pelo Flamengo. "As pessoas em Portugal sabem que eu vim do Fluminense, um clube do Rio de Janeiro, e perguntam-me pelo Flamengo. Perguntam coisas do clube e da cidade e ficam felizes por saberem que Jorge Jesus está a fazer um bom trabalho. Ele é muito elogiado e tem o carinho de todos em Portugal. Há a expectativa de que volte para Portugal, ele tem o carinho de todos aqui", rematou.No plano desportivo, Ygor Nogueira soma 21 jogos com a camisola do Gil Vicente na presente época.