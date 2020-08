Ygor Nogueira: «Este ano esperam mais de mim, mas estou preparado para isso»

O Gil Vicente já iniciou o estágio em Melgaço, continuando a equipa a tentar assimilar as ideias do treinador Rui Almeida. Em declarações aos meios oficiais do clube, o defesa-central Ygor Nogueira assume que o grupo está a responder bem àquilo que o novo técnico pretende.





"Estou a gostar muito de trabalhar com o míster Rui Almeida e sinto que os meus colegas, das conversas que temos, também estão a gostar. Tem um conceito de jogo diferente e isso é importante para o crescimento do jogador. Leva tempo para que as coisas entrem na nossa mente, mas acredito que, com o estágio e com a pré-época, vamos perceber o que o treinador quer", referiu.Assumindo estar à espera de um campeonato disputado, o jogador brasileiro analisou ainda o seu trajeto desde que chegou a Portugal: "A minha adaptação ao futebol português foi rápida e acho que consegui superar as expectativas que as pessoas tinham em mim. Este ano esperam ainda mais de mim, mas estou preparado para isso. Estamos a formar um grupo muito bom e creio que vai dar tudo certo para mim e para o plantel".Ygor Nogueira concluiu elogiando os reforços dos galos e revelando que estes têm sido bem recebidos pelo restante grupo de trabalho.