Ygor Nogueira expõe insultos de adepto na redes sociais: «Queria estar no meu lugar»

A partida entre o Gil Vicente e o Moreirense ficou marcada por alguns momentos de infelicidade por parte de Ygor Nogueira. Para além de ter cometido o penálti com que os cónegos fizeram o 1-0, o defesa-central brasileiro apontou um autogolo que valeu a conquista dos três pontos por parte da equipa comandada por Vasco Seabra.





Algumas horas após o encontro, o jogador, de 25 anos, fez questão de partilhar uma mensagem de um adepto na qual foi alvo de insultos. "Quanto é que recebeste para fazer aquela m****? Põe-te no c******, seu favelado. És horrível, joga com amor à camisola, és sempre a mesma m****. Tens sempre culpa nos lances, deitas-te e dormes tranquilo depois de tanta m****?", podia ler-se na mensagem do adepto.Ygor Nogueira fez questão de expôr a situação, dando ênfase àquilo que realmente o impressionou na mensagem: "O que me chamou à atenção nem foi a cobrança, pois vim de um 'time' grande e sei bem o que isso é, na verdade cobrança de milhões. O que me impressionou foi ele ter-me chamado de 'favelado'. Com toda a certeza é um frustrado que queria estar no meu lugar. Não sou de postar nada sobre o assunto, essas coisas nem merecem resposta. Vou apenas postar para as pessoas verem que existem pessoas de baixo nível, que ao invés de falarem só de futebol, tentam ferir com outras coisas, no meu caso chamando-me de 'favelado'. Na maioria dos casos, os favelados vencem para dar audiência para pessoas medíocres e desrespeitosas", escreveu o camisola 44 do Gil Vicente.Pouco depois, Nogueira mostrou que tinha sido bloqueado pelo adepto em questão.