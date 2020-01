Ygor Nogueira ganhou o lugar

Apesar de não ter começado a temporada como titular no Gil Vicente, Ygor Nogueira aproveitou a lesão de Rodrigão para se fixar nas opções iniciais de Vítor Oliveira. Nesse sentido, o brasileiro de 24 anos foi titular e realizou todos os minutos dos últimos 15 encontros dos minhotos, numa série que começou frente ao Benfica. No plano desportivo, o conjunto barcelense, que volta à competição no dia 5 de janeiro, frente ao Tondela, regressou ontem aos treinos.