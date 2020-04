Ygor Nogueira: «O míster Vítor Oliveira é um ‘paizão’ para nós»

Numa conversa em direto no Instagram com Caio Couto, seu treinador nos escalões de formação do Fluminense, Ygor Nogueira descreveu como tem sido a sua experiência no futebol português e deixou muitos elogios ao treinador Vítor Oliveira.





"O míster Vítor Oliveira é um ‘paizão’ para nós. Ele é muito experiente e tem feito grandes trabalhos aqui em Portugal. Ele abraça literalmente o jogador, mas sabemos que também temos de ser corretos com ele. Temos muito respeito pelo míster, ele conquistou rapidamente o balneário. Apesar de ser rígido, interage muito connosco. Para além disso, ele também nos dá muitos conselhos sobre como nos comportarmos fora de campo", começou por explicar o defesa brasileiro.Assumindo que sentiu muitas diferenças entre o futebol brasileiro e o futebol português, o camisola 44 dos galos descreveu ainda como é uma semana de treinos do Gil Vicente. "Imaginemos que temos jogo no sábado e que voltamos a jogar no sábado seguinte; no domingo é folga e segunda-feira é um dia mais de recuperação. A terça e a quarta-feira são os dias em que os treinos são mais intensos. Na quinta-feira o volume de treino já é menor e na sexta-feira trabalhamos mais bolas paradas e fazemos mais trabalho tático".Ygor Nogueira concluiu explicando a maneira de jogar do conjunto barcelense. "A nível ofensivo, o míster Vítor Oliveira gosta de jogar em profundidade. Também jogámos de forma apoiada, mas a prioridade é esticar um pouco o jogo, aproveitar os jogadores rápidos e apostar nos cruzamentos. A nível defensivo, tentamos pressionar mal perdemos a bola. Se não conseguirmos recuperar, baixamos as linhas e defendemos de forma compacta", vincou.