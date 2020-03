Ygor Nogueira: «Richarlison e Wendel são dois amigos do futebol»

Ygor Nogueira teve, com toda a certeza, um aniversário diferente. A cumprir o período de isolamento social, o central do Gil Vicente festejou o 25º aniversário e prestou declarações aos canais da SportTV.





"Esse isolamento tem sido complicado, mas tenho tentado ir buscar força aos meus pais e à família. Tenho procurado também fazer os trabalhos que o clube nos envia, vejo muitos filmes e comecei a cozinhar. Normalmente como num restaurante perto de casa, mas agora tenho de cozinhar. Estou a superar as minhas expectativas", afirmou, entre risos, o jogador brasileiro.Com Sandro Lima, avançado dos minhotos, a deixar uma mensagem ao colega de equipa, Nogueira falou ainda de antigos colegas de equipa que chegaram a patamares mais altos. "O Richarlison é um amigo do futebol e merece tudo de bom. O Wendel é também um excelente amigo que o futebol me deu", vincou.Na presente temporada, o camisola 44 do Gil Vicente já realizou 21 partidas.