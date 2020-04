Ygor Nogueira, central do Gil Vicente, esteve em direto na Fox Sports Brasil e assegurou que o clube minhoto vai regressar aos treinos na próxima semana. O jogador, de 25 anos, aproveitou ainda para recordar a sua saída 'intempestiva' do Fluminense.





O Gil Vicente deu férias a todo o plantel até ao fim do mês de abril, mas a intenção dos barcelenses passa por regressar aos treinos após esse período, tal como explicou Ygor Nogueira. "Vamos voltar a treinar na próxima semana. Apesar disso, vamos manter as medidas de prevenção, vamos treinar em grupos separados. Vamos manter a distância dos companheiros. Regresso do campeonato? As previsões apontam para o fim de maio ou para o início de junho", afirmou.Realçando que tem melhorado muito no momento de construção de jogo e que o facto de o plantel do Gil Vicente ter 13 brasileiros foi importante na sua adaptação, o camisola 44 dos galos recordou a sua saída do Fluminense, clube onde foi formado: "Eu era apontado como umas promessas da formação do Fluminense. Subi a profissional, passaram dois anos e, no terceiro ano, consegui fazer alguns jogos e ter uma boa sequência. O meu deslize foi uma expulsão aos 4 minutos num jogo com o Grémio. A partir desse momento, os adeptos começaram a 'pegar no meu pé', sempre que jogava era vaiado. Isso foi mau porque acredito que poderia ter dado mais ao Fluminense. Estava a viver o meu melhor momento no clube e parece que, a partir daí, deixei de servir mais. Não guardo mágoa, agora estou feliz na Europa e tenho a certeza que, daqui a pouco, vou estar num patamar ainda mais alto".O brasileiro concluiu dizendo que há vários treinadores em Portugal que podem ter o impacto que Jorge Jesus tem tido no Brasil e elogiando Vítor Oliveira. "Estou a 'provar' do conhecimento do treinador portugues e tenho um treinador com grande nome aqui em Portugal", vincou.