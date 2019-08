Yves Baraye estreia-se nos convocados de Vítor Oliveira

A inclusão do extremo Yves Baraye é a principal novidade nos 18 convocados do Gil Vicente para a receção ao V. Setúbal, no sábado, da quarta jornada da Liga NOS.O atacante senegalês, de 27 anos, ainda não foi oficializado como reforço do emblema minhoto, mas já trabalha com o plantel às ordens do treinador Vítor Oliveira, tendo chegado a Barcelos por empréstimo do Parma, clube no qual ingressou em 2015 e do qual faz parte o internacional português Bruno Alves.Ao lote de eleitos do Gil Vicente regressa o dianteiro brasileiro Erick, indisponível no empate caseiro diante do Sporting de Braga (1-1) na última ronda, por estar cedido pelo conjunto 'arsenalista'.Yves Baraye e Erick substituem os médios Juan Villa e Ahmed Isaiah, que não constam do boletim clínico e saem da convocatória por opção técnica.O Gil Vicente, 11.º colocado, com quatro pontos, recebe o Vitória de Setúbal, na 16.ª e antepenúltima posição, com dois, no sábado, a partir das 21:30, no Estádio Cidade de Barcelos.Wellington e Denis.: Alex Pinto, Rodrigo, Arthur, Vente, Rúben Fernandes e Nogueira.: Soares, João Afonso, Leonardo e Kraev.: Lourency, Naidji, Erick, Yves Baraye, Samuel Lino e Sandro Lima.