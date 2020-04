Se é certo que a grande maioria das equipas tem um onze base bem definido, a verdade é que os treinadores também têm jogadores nos quais confiam para serem lançados no decorrer dos jogos. No caso do Gil Vicente, essa situação é particularmente visível com Zakaria Naidji e Samuel Lino.





O argelino e o brasileiro são os dois jogadores do plantel dos galos que foram suplentes utilizados em mais ocasiões. Os dois jogadores já foram lançados pelo técnico Vítor Oliveira no decorrer do jogo por 13 vezes.Apesar disso, os efeitos práticas da considerável utilização de ambos são praticamente nulos. Até ao momento, tanto Naidji como Samuel Lino somam apenas um golo na temporada 2019/20.