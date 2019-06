Semana de decisões

Carlos Pereira vai anunciar esta semana o nome do substituto de Petit. O dia de ontem não trouxe novidades nesse sentido, mas o presidente do Marítimo esteve reunido em Santo António com o diretor desportivo, Briguel, com o objetivo de acertar os últimos detalhes relativamente a esse dossiê. Certo é que o escolhido é português e terá como missão levar a equipa aos lugares de acesso à Liga Europa.

A preparação da equipa continua a ser alinhavada, mas a última palavra caberá ao novo treinador dos verde-rubros, nomeadamente no que respeita ao local do estágio e aos jogos de preparação numa segunda fase dos trabalhos, já que o regresso está agendado para 1 de julho. Após a realização dos habituais exames médicos, o plantel irá cumprir uma primeira fase de treinos na Madeira.