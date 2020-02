Mudanças à vista no onze

José Gomes está obrigado a proceder a alterações no onze do Marítimo para a receção ao Sp. Braga. Isto porque o avançado Rodrigo Pinho tem um traumatismo na coxa esquerda, ao passo que Xadas está impedido de alinhar por estar na Madeira cedido pelos arsenalistas.

O técnico vai assim entregar a titularidade ao ponta-de-lança Joel Tagueu, o qual vai tentar confirmar a subida de forma. Diego Moreno e Edgar Costa vão fazer companhia a Bambock no meio-campo, sendo que Bebeto pode ser titular a lateral-direito. Já Nanú volta a ser o extremo-direito, com Dazen Maeda no flanco oposto. Mudanças testadas num treino à porta fechada.