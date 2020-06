Vukovic já foi integrado e Joel está apto

O croata Vukovic recebeu autorização da Direção Regional de Saúde da Madeira e foi integrado no grupo de trabalho do Marítimo, no último sábado, num treino à porta fechada. A autoridade respondeu positivamente à solicitação do clube, dando ao jogador “liberdade para trabalhar”, após os cinco testes negativos à Covid-19 que realizou num curto espaço de 15 dias (um na Croácia e quatro em Portugal). De resto, a equipa foi ontem controlada nos Barreiros, agora pelo Laboratório de Saúde Pública, para que os resultados sejam mais rápidos, já que as amostras deixam de ir a Lisboa.

Entretanto, Joel já tem luz verde para atuar até ao final da época, pois o Cruzeiro não se opôs à prorrogação do seu empréstimo e respetivo certificado internacional, que terminava já no dia 13. Também Xadas, cedido pelo Sp. Braga, tem autorização para jogar até ao fim de julho, faltando somente resolver o caso do japonês Maeda.